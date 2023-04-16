"ميني كوبر" الغلابة.. "جاك" الصينية تطرح سيارة جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت شركة صناعة السيارات الصينية جاك سيارة كهربائية جديدة هاتشباك تشبه إلى حد كبير سيارات ميني الشهيرة.

تقدم سيارة جاك الجديدة، بعدة نماذج وبنوعين من المحركات الكهربائية بعزم 93 و136 حصانا، كما ستجهز ببطاريات تكفيها لقطع 305 أو 405 أو505 كلم بالشحة الواحدة.

تأتي السيارة بهيكل هاتشباك أنيق التصميم، طوله 4 أمتار تقريبا، عرضه 176 سم، ارتفاعه 156 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 262 سم، وجهّزت بعجلات عريضة بمقاس 16 بوصة، ومصابيح LED، وسقف بانورامي.

ومن الأشياء المميزة في هذه السيارة، تصميمها الداخلي البسيط والأنيق بنفس الوقت، والخيارات الواسعة لألوان القمرة من الداخل، فضلا عن نظام

الإضاءة الداخلي الذي حصل على 64 لونا.

وحصلت المركبة على واجهة قيادة فيها شاشتان، واحدة قبالة السائق، وأخرى لمسية في منتصف الواجهة أتت بمقاس 15.6 بوصة، كما جهّزت بجهاز مودم قادر على الاتصال بشبكات 5G وتوزيع إشارات الإنترنت على الهواتف والأجهزة المحمولة.

وزودتها جاك بنظام شحن لاسلكي للهواتف، وكاميرات أمامية وخلفية وكاميرات ثبتت على المرايا الجانبية لتأمين رؤية محيطية للهيكل، إضافة إلى حساسات مسافات أمامية وخلفية.