سيارة جديدة "ملاكي" 10 راكب بـ600 ألف جنيه لأول مرة

ياسر رشاد - القاهرة - قدمت شركة صناعة السيارات الهندية Force Motors، المتخصصة في تصنيع معدات السيارات، التي تصنع العلامة التجارية Force Urbania سيارة جديدة تحمل اسم Force Citiline.

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ولعل أبرز ما يميز السيارة الجديدة سيارة الركوب الجديدة أنها مزودة بـ 10 مقاعد، ما يجعلها توفر راحة كبيرة للركاب، يعد هذا الطراز نسخة معدلة من Cruiser و Toofan MUVs، وتخطط الشركة أيضاً أن تقدم Force نسخة Gurkha Cruiser للطرق الوعرة.

محرك مرسيدس

تعتمد السيارة الهندية الجديدة على محرك ديزل توربو FM 2.6 CR من مرسيدس، يولد قوة 91

حصانًا و 250 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة من 5 نقلات.

وتقدم السيارة الجديدة بمجموعة من التجهيزات التي تشمل أربعة نوافذ كهربائية، تكييف هواء منفصل للركاب في الخلف، كما تقدم بمواصفات أمان تشمل نظام ABS و EBD.

وتقدم السيارة الجديدة بسعر رسمي 15 مليون و 93 ألف روبية هندية، أي ما يعادل 602 ألف جنيه مصري تقريباً.