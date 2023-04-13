نيسان تطرح صني 2024 بزيادات سعرية

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت شركة نيسان موتور إيجيبت، اليوم شبكة موزعيها اليوم، بأحدث قائمة سعرية لسيارات نيسان بداية اليوم.

وتضمنت القائمة طرح سيارات نيسان صني المجمعة محلياً موديل 2024 والتي يتم تقديمها بـ4 فئات من التجهيزات.

وتتوافر جميع فئات السيارة نيسان صني 2024 بمحرك بقوة رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 «حصان» مع

عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونيةالقائمة السعرية الجديدة لسيارات نيسان صني 2024 والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

أسعار نيسان صني في مصر