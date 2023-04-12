إيليوس E70 برو الكهربائية تشهد زيادة جديدة.. الأسعار والمواصفات

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت شركة مصر حلوان، وكيل علامة Dong Feng Motors (دونج فينج موتورز) الصينية في مصر، شبكة موزعيها بأحدث قائمة سعرية للسيارة الكهربائية Aeolus E70 PRO (إيليوس E70 برو).

أسعار سيارات إيليوس E70 برو

تتوافر السيارة بفئة واحدة من التجهيزات، وبحسب القائمة السعرية الجديدة التي حصلت عليها بوابة الوفد الإلكترونية، فإن سعر إيليوس E70 برو أصبح بدايةً من اليوم 945 ألف جنيه بدلاً من 925 ألف جنيه.

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وتقدم السيارة بنسخة متطورة وبمواصفات تتناسب مع ظروف التشغيل في مصر، وبضمان ست (6) سنوات أو 150,000 كم على السيارة، وثماني (8) سنوات أو 500,000 كم على البطارية.

تنتمي السيارة إلى فئة السيدان الرياضية بتصميم خارجي حديث يلفت الأنظار، وبعناصر أمان تصل بها إلى تقييم 5 نجوم في اختبارات C-NCAP.

تأتي السيارة مع بطارية من نوع LFP الآمنة تماماً والمقدمة من شركة CATL، وبسعة 51 كيلو وات تستمد السيارة قوتها من موتور قدرته 160 حصان وعزم دوران 230 نيوتن/متر باستهلاك طاقة منخفض طبقاً للتصميم الجديد يصل إلى ما يقارب 12.7 كيلو وات لكل 100 كيلومتر بما يؤدي إلى مدى تشغيل يتخطى 400 كيلو متر.

شركة مصر حلوان كونها الوكيل

الوحيد لشركة HICI (Hiconics سابقاً)، وهي إحدى كبريات الشركات الصينية المنتجة لشواحن السيارات AC وDC، والتي تقدم حلولاً متكاملة لتجاوز عقبة الشحن، وقد أضافت شركة مصر حلوان للسيارة شاحن عالي القدرة وكابل تحويل.

يتوافر مع السيارة الشاحن المنزلي من موكلينا متغير القدرة يصل إلى 32 أمبير / 7 كيلو وات ليشحن السيارة شحنة كاملة من الصفر خلال 8 ساعات.

وتتمكن السيارة من الشحن عبر محطات الشحن العاملة بالنظام الأوروبي بتوافر مع السيارة كابل شحن AC للتحويل من TYPE II الأوروبي إلى GB/T الصيني، وهو المضاف إلى السيارة بمعرفة الشركة.

وبالشحن السريع على بروتوكول GB/T تتميز السيارة بأنها تقوم بشحن ما يكفي للسير مسافة 100 كيلومتر خلال 10 دقائق فقط، وتشحن في المستوى من 30% إلى 80% خلال 30 دقيقة.