الأسعار الجديدة لسيارات بيستيون بعد الزيادة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة مصر حلوان أوتوموتيف، وكيل علامة بيستيون في مصر، أحدث قائمة سعرية لسيارات بيستيون موديل 2023.

ضمت القائمة الجديدة الصادرة عن مصر حلوان، أسعار السيارتين بيستيون B70، وT77 PRO موديل 2023 فقط فيما استمر غياب باقي طرازات العلامة الصينية.

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شهدت القائمة الصادرة شركة مصر حلوان أوتوموتيف، ارتفاعاً في أسعار السيارتين بيستيون B70، وT77 PRO موديل 2023 بدايةً من اليوم.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية، القائمة السعرية الجديدة لـلسيارتين بيستيون B70، وT77 PRO موديل 2023.

أسعار سيارات بيستيون