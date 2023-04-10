أسعار تويوتا الميكروباص ترتفع 100 ألف جنيه

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مجموعة تويوتا إيجيبت شبكة موزعيها المعتمدين عن أحدث قائمة سعرية لسيارات تويوتا في مصر خلال شهر أبريل الجاري.

وفقاً للقائمة الجديدة الصادرة عن تويوتا إيجيبت ارتفعت أسعار جميع سيارات تويوتا موديل 2023 المتوافرة في السوق المصرية.

طالت الزيادة الجديدة أسعار السيارة تويوتا هاي ايس "الميكروباص" موديل 2023 التي تتوافر بفئتين من التجهيزات.

أسعار ميكروباص تويوتا هاي ايس 2023

وبلغ مقدار الزيادة الجديدة على أسعار السيارة تويوتا هاي ايس الميكروباص موديل 2023 نحو 100 ألف جنيه.

وصعدت أسعار ميكروباص تويوتا هاي ايس إلى970 ألف جنيه، بدلا من 870 ألف سابقًا.

وارتفعت أسعار ميكروباص تويوتا هاي ايس الفئة الأعلى إلى مليون جنيه، مقابل 900 ألف جنيه.