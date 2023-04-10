ارتفاع أسعار سيارات ميتسوبيشي بزيادات تصل إلى 50 ألف جنيه

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت شركة دايموند موتورز، وكيل علامة ميتسبويشي اليابانية في مصر، رسمياً شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة اليابانية بداية من اليوم 10 أبريل.

شملت القائمة الجديدة أسعار جميع سيارات العلامة اليابانية المتوافرة في السوق المحلية وهي "ميتسوبيشي نيو إكسباندر، وإكليبس كروس، وميراج، وأتراج" موديل 2023.

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شهدت القائمة الجديدة زيادة أسعار

جميع سيارات ميتسوبيشيارتفاعات تتراوح بين 15 ألف إلى 50 ألف جنيه على جميع الفئات.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية لمتابعيها القائمة السعرية الكاملة لسيارات ميتسوبيشي موديل 2023 في مصر والتي يتم العمل بها بداية من اليوم.

أسعار سيارات ميتسوبيشي 2023