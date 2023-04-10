سُكان القاهرة الجديدة الأكثر شراءً للسيارات خلال "مارس"

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات تقريرها الشهري الذي تضمن قائمة بوحدات المرور الأكثر ترخيصاً للسيارات الزيرو خلال شهر مارس، على مستوى الجمهورية.

وفقاً للقائمة جاءت وحدة مرور القاهرة الجديدة، في المركز الاول، في قائمة الوحدات الأكثر ترخيصا للمركبات الزيرو على مستوى الجمهورية حيث سجلت 788مركبة، وهو ما يعني أن مدينة سكان القاهرة الجديدة هي الأكثر شراءً للسيارات في مصر خلال "مارس" الماضي.

وفي المركز الثاني من قائمة المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، جاءت وحدة مرور مدينة نصر بـ 670 مركبة.

أما في المركز الثالث بقائمة وحدات

المرور الأكثر ترخيصاً للسيارات الزيرو خلال "مارس"، وحدة مرور فيصل بـ 582مركبة.

واستحوذت وحدة مرور فيصل على المركز الرابع بـ 477مركبة، ثم وحدة مرور 6 أكتوبر بـ 480 مركبة في المركز الخامس.

وعلى مستوى منافذ الموانئ جاء منفذ مرور ميناء السلوم بـ 8653 مركبة ثم منفذ مرور نويبع بـ 1719 مركبة ومنفذ مرور أرقين بـ 1481مركبة وسفاجا 1219 مركبة