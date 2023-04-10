تفاصيل المركبات المُرخصة في مصر وفقًا لنوع الوقود

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، تقريرها الشهري، والذي تضمن قائمة بعدد المركبات "زيرو ومستعمل"، التي تم ترخيصها من حيث نوع الوقود خلال شهر مارس الماضي.

بحسب تقرير المجمعة فإن عدد السيارات الزيرو والمستعملة التي تم التأمين عليها وترخيصها خلال شهر مارس الماضي بلغ 417836مركبة من بينها 178مركبة تعمل بالكهرباء، و290135تعمل بالبنزين، و103276 تعمل بالسولار، و 10724 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي، و61مركبة تعمل بالغاز الطبيعي فقط.

شيري تتصدر

جدير بالذكر أن تقرير المجمعة

المصرية للتأمين الإجباري على المركبات قد تضمن قائمة بالسيارات الملاكي الأكثر ترخيصاً خلال شهر مارس الماضي في مصر.

شملت قائمة السيارات الملاكي الأكثر ترخيصاً خلال شهر مارس الماضي، الصادرة عن المجمعة، نحو 10 علامات تجارية متنوعة.

وتصدرت علامة شيري الصينية، قائمة السيارات الملاكي الأكثر ترخيصاً خلال شهر مارس الماضي.