قائمة السيارات الملاكي الأكثر ترخيصاً في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات تقريرها الشهري والذي تضمن قائمة بالسيارات الملاكي الأكثر ترخيصاً خلال شهر مارس الماضي في مصر.

ضمت قائمة السيارات الملاكي الأكثر ترخيصاً خلال شهر مارس الماضي، الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، نحو 10 علامات تجارية متنوعة.

وجاءت علامة شيري الصينية، في المركز الأول بقائمة السيارات الملاكي الأكثر ترخيصاً خلال شهر مارس الماضي.

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية، بالأرقام قائمة السيارات الملاكي الأكثر ترخيصاً خلال شهر مارس الماضي وفقاً للبيانات المعلنة من المجمعة.

"الملاكي" الأكثر ترخيصاً في مصر

المركز الأول شيري 1065 سيارة



المركز الثاني نيسان 716 سيارة



المركز الثالث مرسيدس 599 سيارة



المركز الرابع بي واي دي 525 سيارة



المركز الخامس إم جي 485 سيارة

المركز السادس كيا 484 سيارة



المركز السابع سوزوكي 457 سيارة



المركز السابع مكرر سكودا 457 سيارة



المركز الثامن هيونداي 399 سيارة



المركز لتاسع تويوتا 317 سيارة



المركز العاشر سيتروين 298 سيارة