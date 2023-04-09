قائمة السيارات الملاكي الأكثر ترخيصاً في مصر

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات تقريرها الشهري والذي تضمن قائمة بالسيارات الملاكي الأكثر ترخيصاً خلال شهر مارس الماضي في مصر.
ضمت قائمة السيارات الملاكي الأكثر ترخيصاً خلال شهر مارس الماضي، الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، نحو 10 علامات تجارية متنوعة.
وجاءت علامة شيري الصينية، في المركز الأول بقائمة السيارات الملاكي الأكثر ترخيصاً خلال شهر مارس الماضي.
وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية، بالأرقام قائمة السيارات الملاكي الأكثر ترخيصاً خلال شهر مارس الماضي وفقاً للبيانات المعلنة من المجمعة.
"الملاكي" الأكثر ترخيصاً في مصر
المركز الأول شيري 1065 سيارة
المركز الثاني نيسان 716 سيارة
المركز الثالث مرسيدس 599 سيارة
المركز الرابع بي واي دي 525 سيارة
المركز الخامس إم جي 485 سيارة
المركز السادس كيا 484 سيارة
المركز السابع سوزوكي 457 سيارة
المركز السابع مكرر سكودا 457 سيارة
المركز الثامن هيونداي 399 سيارة
المركز لتاسع تويوتا 317 سيارة
المركز العاشر سيتروين 298 سيارة