تقرير رسمي يكشف مفاجأة حول عدد المركبات المرخصة في "مارس"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، عن التفاصيل الكاملة لعدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وترخيصها خلال شهر مارس2023.

وفقاً للتقرير الصادر عن المجمعة والذي حصلت بوابة الوفد الإلكترونية على نسخة منه، فإن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" خلال شهر مارس بلغ 20370 مركبة بمعدل نمو متزايد على عكس المتوقع حيث بلغ عدد المركبات الزيرو التى تم التأمين عليها وترخيصها خلال شهر فبراير الماضى نحو 17061 مركبة.

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وبحسب البيانات فإن إجمالي المركبات موديل 2020 التي صدرت لها وثائق تأمينية خلال شهر مارس بلغ 1591مركبة، و3186مركبة موديل 2021، و8632 مركبة موديل2022، و6961 مركبة موديل 2023، بينما كانت أرقام المركبات الزيرو المرخصة فى شهر فبراير 1564مركبة موديل 2020 و3145مركبة موديل 2021 و7799مركبة موديل2022 و4551 مركبة موديل2023.

أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 8267 سيارة ملاكي من بينها 148سيارة موديل 2020 و142 سيارة موديل 2021 و3264 سيارة موديل 2022و4713سيارات موديل 2023.

الدراجات النارية

أما الدراجات النارية فبلغ إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 9996 من بينها 1395موديل 2020 و2845 موديل 2021 و4736دراجة موديل 2022 و 1020دراجه نارية موديل 2023.

نقل

أما سيارات النقل فقد بلغ عددها 1372 سيارة من بينها 9سيارة نقل موديل 2020 و111 سيارة نقل موديل 2021 و382موديل 2022 و 870 سيارة نقل موديل 2023