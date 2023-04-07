التفاصيل الكاملة لشراكة "شل" الاستراتيجية مع "المنصور إم جى"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة شل للزيوت -مصر، عن توقيع عقد شراكة استراتيجية مع شركة المنصور إم جى للسيارات، لتصبح شل بموجب هذه الشراكة المورد الحصري للزيوت في مراكز الخدمة الخاصة بسيارات إم جي في مصر.

حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات شركتي شل للزيوت مصر وشركة المنصور إم جى للسيارات، في مقدمتهم آمال الشيخ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل للزيوت مصر، وأنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات ولفيف من قيادات الشركتين.



وقالت آمال الشيخ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل للزيوت مصر: "سعيدة بعقد تلك الشراكة الاستراتيجية، خاصة وأنها تجمع بين "شل" و "إم جى" التى تعتبر واحدة من العلامات التجارية التي استطاعت أن تشكل مكانة خاصة لها لدى المستهلك منذ اللحظة الأولى لدخولها للسوق المصري وحتى الآن. فأنا أفخر بانتعاش ملف شراكات شل في الفترة الأخيرة التي تم عقدها مع مجموعة من كبرى الشركات في السوق المصري والذين يعتمدون بشكل أساسي على زيوت شل المصنعة بأحدث التكنولوجيات. فتلك الشراكات بالفعل تعزز من مكانة شل كشريك لأكبر مصنعي السيارات حول العالم".



وأضافت الشيخ أن شل تولي اهتماماً كبيراً لخدمة المستهلك المصري بشتى الطرق بإعتباره أولوية كبرى للشركة منذ دخولها للسوق المصري، وأكدت أن لديها إيمان كبير أن تلك الشراكة من شأنها تعزيز الرابط بين

منتجات شل والجمهور وذلك عن طريق العديد من العروض والحملات الترويجية التي ستأتي في إطار تلك الشراكة.



وقال أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات: " يسر شركة المنصور إم جي للسيارات أن تكون شل مصر هي المورد الحصري للزيوت، لتغطية شبكة مراكز الخدمة لدينا المنتشرة في جميع أنحاء البلاد لتلبية طلبات عملائنا. ويسعدني أيضًا أن تكون الشركتين على وفاق تام بأهمية العملاء وكونهم دائمًا في المرتبة الأولى. لذلك ، نسعى دائمًا إلى تقديم أعلى معايير الجودة والخدمة لهم لاستمرار ثقتهم بنا والتي تضمن شعارنا "مع منصور ، أنت في أيد أمينة".

جدير بالذكر أن تلك الشراكة لا تعد الأولى بين شل وشركة المنصور حيث وقعت الشركتان عقد شراكة استراتيجية وحصرية خلال شهر مارس الماضي، لتكون شل بموجبه هي المورد الحصري للزيوت والشحوم والسوائل لشركة المنصور للسيارات وشركة جنرال موتورز مصر.