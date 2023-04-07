الأسعار الجديدة للسيارة فورثينج T5 EVO بعد الزيادات

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت شركة RTC أوتو الوكيل الحصري لعلامة دونج فينج الصينية في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة سعرية للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات فورثينج T5 EVO موديل 2023 التي تقدم في مصر بـ 5 فئات من التجهيزات، متاح منها حالياً فقط بحسب القائمة الجديدة الفئات "الثانية، والرابعة، والخامسة"، بينما أكدت القائمة نفاد مخزون الفئتين "الأولى، والثالثة".

تعتمد فورثينج T5 EVO على سواعد محرك 1500 سي سي رباعي الاسطوانات تيربو وناقل حركة DCT من 7 سرعات أوتوماتيك بقوة اجمالي 194 حصان وعزم دوران 285 نيوتن متر .

ويبلغ طول السيارة 4.565 مم وعرضها 1.860 مم وارتفاعها 1.690 مم، وتقدم بقاعدة عجلات بطول 2.715 مم.

وتتسع السيارة إلى 5 مقاعد وهي من فئة الـSUV مع خزان وقود سعة 55 لترا واستهلاك وقود بواقع 6.6 لتر لكل 100 كم، كما تتسارع السيارة الي 100 كم في الساعة في 9.5 ثانية.

كما تأتي السيارة بنظام الجر الأمامي وتعليق أمامي ماكفرسون مستقل وتعليق خلفي متعدد الوصلات مع أقراص فرامل أمامية مهواة وأقراص خلفية صلبة. وتأتي بعحلات 19 بوصة.

وتعتبر السيارة SUV مدمجة تحمل تصميم جديد مع شبكة تهوية بمداخل تهوية أمامية تجمع تصميم مميز للسيارة مع مصابيح خلفية ليد جديدة واسبويلر مع مصابيح فرامل عالية . والهيكل الخلفي للسيارة يأتي بتصميم ثنائي اللون مع 4 مخارج عادم على كلا الجانبين وتتميز السيارة بأسلوب رياضي شرس .

وفي الداخل، تستخدم السيارة مقاعد جلدية، كما يمكن تعديل عجلة القيادة الجلدية يدويًا لأعلى ولأسفل وللأمام وللخلف. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم السيارة الجديدة تصميمين للشاشات مقاس 10.25 بوصة، ويمكن للشاشتين التفاعل مع بعضهما البعض. ويمكن أن يدعم نظام الوسائط المتعددة وظائف التحكم مثل الملاحة وتكييف الهواء وفتحات السقف ونوافذ السيارة.

وتأتي السيارة بشكل قياسي مع سلسلة من الوظائف مثل مراقبة ضغط الإطارات ، الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، التحكم في ثبات الجسم (ESC / ESP / DSC ،) ، حساسات خلفية، كاميرا خلفية.



وتوفر الطرازات المتوسطة والفئات الأعلى أيضًا وظائف مساعدة في القيادة مثل التحذير من مغادرة المسار، والمساعدة في الحفاظ على المسار، والتعرف على إشارات المرور على الطرق، والتحذير من الاصطدام الأمامي.

أسعار فورثينج T5 EVO

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية القائمة سعرية لسيارت فورثينج T5 EVO موديل 2023 الصادرة عن وكيل دونج فينج في 2 أبريل.