100 ألف جنيه ارتفاعًا في أسعار تويوتا فورتشنر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مجموعة تويوتا إيجيبت، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة اليابانية موديل 2023 في مصر.

وشهدت القائمة الجديدة ارتفاعاً في أسعار طرازات تويوتا موديل 2023 بدايةً من أبريل الجاري.

وطالت الزيادة الجديدة أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات تويوتا فورتشنر موديل 2023.

وتراوح مقدار الزيادة الجديدة على أسعار سيارات تويوتا فورتشنر موديل 2023 بين 50 إلى 100 ألف جنيه.

وتقدم تويوتا فورتشنر، عبر نسختين، الأولى مزودة بمحرك سعته 2.7 لتر، بقوة 163 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 245 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات، أما النسخة الثانية من تويوتا فورتشنر، فزودت بمحرك سعته 4.0 لتر، بقوة 234 حصان مع عزم أقصى للدوران 376 نيوتن/ متر، متصل

بناقل حركة سداسى السرعات.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية، الأسعار الجديدة للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بعد زيادات اليوم.

أسعار تويوتا فورتشنر 2023

ارتفع سعر فئة 2WD Smart من مليون و740 ألف جنيه، إلى مليون و790 ألف جنيه.



وأصبح سعر فئة 4WD Elegance 4.0 يقدر بـمليون و990 ألف جنيه، بدلاً من مليون و890 ألف جنيه.



وارتفع سعر فئة 4WD Sport 4.0 من مليون و990 ألف جنيه، إلى 2 مليون و90 ألف جنيه.