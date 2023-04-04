زيادات تصل إلى 40 ألف جنيه على بروتون ساجا

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت أسعار السيارات ارتفاعها في السوق المحلية، حيث شهدت السيارة بروتون ساجا 2022، زيادات جديدة بدايةً من اليوم وفقاً لأحدث قائمة سعرية صادرة للعلامة الماليزية.

وتراوح مقدار الزيادة الجديدة على سيارات بروتون ساجا موديل 2022 بين 25 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه.

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وتقدم بورتون ساجا 2022 حالياً في السوق المحلية بفئتين من التجهيزات كلاهما مزود بمحرك 1300 سى سى VVT، بقوة 95 حصان، و 120 نيوتين متر عزم.

وتأتي بروتون ساجا 2022 بباقة متنوعة من التجهيزات، أبرزها تكييف هواء، وعجلة قيادة باور ستيرنج متعددة الوظائف في فئة premium فقط، وسنتر لوك، زجاج كهرباء ، مرايا كهرباء، فانوس إشارة بالمرايا ، إضاءة نهارية في فئة premium فقط، مفتاح ريموت مشفر بتحكم فى الشنطة، راديو USB , CD ,MP3 ، بلوتوث Smart phone connectivity، 4 سماعات، شاشة معلومات وكمبيوتر رحلات، شاشة باللمس 7 بوصة premium only، كاميرا خلفية premium only، حساس ركن خلفى، سبويلر خلفى premium only، جنوط رياضية 15 بوصة premium only، فيما تبلغ سعة خزان الوقود 40 لتر، كما يمكن التحكم

فى ارتفاع كرسى السائق، مخرج كهرباء 12V.

ويتوافر بالسيارة بروتون ساجا 2022 مجموعة من عوامل الأمان يأتي في مقدمتها أنظمة فرامل ABS, EBD, BA، وعدد 2 ايرباج، Eco Drive Assist، إنذار ضد السرقة.

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية الأسعار الجديدة لسيارات بروتون ساجا والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

أسعار بروتون ساجا 2022

وفقاً للقائمة السعرية المعلنة اليوم أصبح سعر الفئة الأولى من السيارة بروتون ساجا 2022 يقدر بنحو 430 ألف جنيه، بدلاً من 405 آلاف جنيه بعد الزيادة الجديدة.

بينما بات سعر الفئة الثانية من السيارة بروتون ساجا 2022 يقدر بنحو 465 ألف جنيه بدلاً من 425 ألف جنيه.