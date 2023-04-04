ارتفاع أسعار سيارات بايك بدايةً من اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مجموعة بودي جروب، الوكيل الحصري لسيارات بايك، شبكة موزعيها المعتمدين عن أحدث قائمة سعرية لسيارات بايك بدايةً من 3 أبريل.

تقدم سيارات بايك في مصر بـ3 طرازات رياضية متعددة الاستخدامات هي x3، وx5، وx7.

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ضمت القائمة الجديدة الصادرة اليوم عن "بودي جروب"، أسعار جميع سيارات بايك موديلات 2022، و2023.

شهدت القائمة الخاصة بـ"بودي جروب"،

زيادات جديدة على جميع فئات سيارات بايك، رغم عدم توافر بعضها.

ووفقاً للقائمة وصل سعر أغلى سيارات بايك من طراز X7 إلى مليون و465 ألف جنيه.

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية قائمة أسعار سيارات بايك موديل 2022، و2023 الصادرة عن الوكيل.



أسعار سيارات بايك 2022 و2023