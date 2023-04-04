حركة تغييرات في قيادات نيسان مصر وافريقيا.. ننشر التفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت نيسان أفريقيا عن تغيرات فى قيادات الشركة اعتباراً من 1 أبريل 2023 تماشيًا مع خطة الشركة للاستفادة من الفرص الاستثمارية والموارد الغير مستغلة في القارة الأفريقية.

قال جوني بايفا، الرئيس الجديد لنيسان أفريقيا: " تعتبر هذة التغيرات دلائل واضحة على التركيز والاهتمام الكبيرمن قبل شركة نيسان تجاه القارة الأفريقية". كما سيحتفظ بايفا أيضاً بمنصبه الحالي كنائب رئيس للتسويق والمبيعات للهند.

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فقد أعلنت نيسان عن تعيين المهندس شريف الدسوقي في منصب العضو المنتدب لنيسان أفريقيا، وذلك خلفا لمايك ويتفيلد، الذي أصبح المستشار الاستراتيجي للمجموعة للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية.



وقال ويتفيلد، الذي انشئ وحدة نيسان أفريقيا الإقليمية فى 2020:"يسعدني أن تتاح لي هذه الفرصة، فالسوق الأفريقية مهمة للغاية لأنها تمتلك الكثير من الإمكانيات الغير مستغلة، موضحاً أن الطريق لتحقيق طفرة فى قطاع صناعة السيارات سوف يكون من خلال تطبيق حلول للتنقل الذكي وإنشاء تحالف دولى لتطوير صناعة السيارات محليًا".



شغل المهندس شريف الدسوقي من خلال منصبه السابق دورين أساسيين،وهما العضو المنتدب لنيسان مصر، بالإضافة إلى قيادة خطة التحول والتغيير في نيسان أفريقيا. وقد بدأ مسيرة عمله بمجال صناعة السيارات في مصر وبعدها البرازيل ثم الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وأوزباكستان والعديد من الدول الأخرى.



وأنضم المهندس شريف الدسوقي لشركة نيسان مصر في 2020 كرئيس للمصنع، وعُين بعد ذلك في منصب العضو المنتدب للشركة في نهاية نفس العام.



وأكد المهندس شريف الدسوقي استعداده لمهام منصبه الجديد قائلاً: "تتمتع نيسان بتواجد قوي في أفريقيا، ويعمل فريق الإدارة العليا لتقديم المزيد من السيارات الجديدة والخدمات المتميزة لعملاء نيسان بالقارة الأفريقية، والتي تُعتبر الملاذ الأخير لقطاع السيارات عالمياً حيث يبلغ متوسط عدد السيارات في أفريقيا 42 لكل 1000 فرد، مقارنة بالمتوسط العالمى وهو 182".



وتابع الدسوقي قائلاً: "أنا واثق أننا من خلال فريق العمل في أفريقيا والدعم من زملائنا في نيسان حول العالم،

سنحقق المزيد من النجاحات."كما أعلنت شركة نيسان عن تعيين المهندس محمد عبد الصمد في منصب العضو المنتدب لنيسان مصر، والذي سيباشر مهامه من القاهرة بعد عودته من اليابان.



حصل المهندس محمد عبد الصمد على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة القاهرة، بالإضافة إلى ماجستير إدارة الأعمال تخصص تسويق من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بدأ عبد الصمد عمله في نيسان الشرق الأوسط كمساعد لمدير خدمات ما بعد البيع منذ 11 عاماً. وتقدم سريعاً في مسيرته المهنية ليصبح نائب المدير العام لخدمات ما بعد البيع في نيسان الشرق الأوسط قبل أن يُعين في منصب المدير العام لخدمات ما بعد البيع في نيسان مصر وشمال أفريقيا ثم مديرعام لخدمات ما بعد البيع للشرق الأوسط و شمال أفريقيا. ثم رئيسًا لقطاع خدمات ما بعد البيع والتخطيط المؤسسي في نيسان مصر بالإضافة لرئيس التسعير لخدمات ما بعد البيع لنيسان فى أفريقيا والشرق الأوسط والهند، وبعدها ترقى عبد الصمد ليصبح المدير العام المسؤول عن الشبكة العالمية لخدمات ما بعد البيع.



تعد هذه التغييرات الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ من 1 إبريل 2023 هي الأحدث لنيسان أفريقيا بعد أن ضمت مؤخرا دول شمال أفريقيا بما في ذلك الجزائر والمغرب وتونس لوحدة نيسان أفريقيا الأقليمية.