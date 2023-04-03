أسعار تويوتا بيلتا تسجل ارتفاعات جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مجموعة تويوتا مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة سعرية لسيارات تويوتا في السوق المحلية والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم 3 أبريل.

وفقاً للقائمة السعرية الصادرة عن "تويوتا مصر"، فإن أسعار السيارة السيدان تويوتا بيلتا شهدت ارتفاعاً بدايةً من اليوم.

اقرأ أيضا.. كورولا تتخطى المليون جنيه.. زيادات جديدة على سيارات تويوتا

بحسب المعلن فإن مقدار الزيادة الجديدة على السيارة تويوتا بيلتا 2023 بلغ 50 ألف جنيه لجميع فئات السيارة.

وتتوافر تويوتا بيلتا بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 103 حصان مع عزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل

حركة رباعي السرعات أوتوماتيك.

وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية الأسعار الجديدة لسيارتت تويوتا بيلتا 2023 والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

أسعار تويوتا بيلتا

وفقا للقائمة الجديدة ارتفعت أسعار "الفئة الأولى" Active من السيارة تويوتا بيلتا بقيمة 540 ألف جنيه، بدلا من 490 ألف جنيه.

وقفزت أسعار الفئة الثانية «Smart» من السيارة تويوتا بيلتا 2023 لتصبح 595 ألف جنيه مقابل 545 ألف جنيه.