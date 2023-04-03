زيادة أسعار تويوتا كورولا تشتعل من اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مجموعة تويوتا مصر، شبكة موزعيها المعتمدين عن أحدث قائمة سعرية لسيارات تويوتا في السوق المحلية والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم 3 أبريل.

وفقاً للقائمة السعرية الصادرة عن "تويوتا مصر"، فإن أسعار السيارة السيدان تويوتا كورولا شهدت ارتفاعاً بدايةً من اليوم.

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بحسب المعلن فإن مقدار الزيادة الجديدة على السيارة تويوتا كورولا بلغ 100 ألف جنيه لجميع فئات السيارة.

وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية في السطور التالية الأسعار الجديدة للسيارة تويوتا كورولاً بدايةً من اليوم.

أسعار تويوتا كورولا

أصبح سعر تويوتا كورولا فئة Active M/T بعد الزيادة الجديدة 740 ألف جنيه، بدلاً 640 ألف جنيه.

أما فئة Active A/T فأصبح سعر بدايةً من اليوم 775 ألف جنيه، بدلاً من 675 ألف جنيه.

وبات سعر فئة Comfort وفقاً للقائمة الجديدة الصادرة عن تويوتا 820 ألف جنيه بدلاً من 720 ألف جنيه.

وارتفع كذلك سعر فئة Smart من تويوتا كورولا، ليصبح 850 ألف جنيه، مقارنة بـ 750 ألف جنيه.

وشهد سعر فئة Smart with Sunroof زيادة كذلك ليصبح السعر الجديد 870 ألف جنيه، بدلاً من 770 ألف جنيه.

وقفز سعر فئة GR بعد زيادات اليوم ليصل إلى 900 ألف جنيه، مقارنة بالسعر القديم 800 ألف جنيه.

وأظهرت قائمة تويوتا زيادة أسعار فئة Elegance ليصبح السعر الجديد 934 ألف جنيه بدلاً من 834 ألف جنيه.