زيادات تتراوح بين 100 إلى 130 ألف جنيه على سيارات شانجان

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت مجموعة جي بي كورب، الوكيل المحلى لعلامة شانجان الصينية في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة سعرية لسيارات شانجان والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

وشملت القائمة الجديدة الصادرة اليوم عن مجموعة جي بي كورب، أسعار سيارتي شانجان CS35 بلس و شانجان CS55.

وشهدت القائمة زيادة أسعار "شانجان CS35 بلس"، و"شانجان CS55"، بقيمة تتراوح من 100 إلى 130 ألف جنيه.

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية، القائمة السعرية الجديدة لسيارات شانجان في مصر خلال أبريل 2023.

أسعار سيارات شانجان