أسعار سيارات هافال تقفز 75 ألف جنيه.. ننشر القائمة الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة جريت وول في مصر عن أحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة الصينية بدايةً من اليوم.

ضمت القائمة الصادرة عن جي بي غبور أوتو، أسعار ثنائي الـsuv هافال جولاين موديل 2022 وهافال H6 موديل 2022، بالإضافة إلى السيارة البيك أب وينجل 5.

شهدت القائمة زيادة أسعار جميع فئات السيارتين

الـsuv هافال جولاين موديل 2022 وهافال H6 موديل 2202، وكذلك البيك أب وينجل أب 5.

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية، الأسعار الجديدة لسيارات هافال موديل 2022 بعد الزيادات الجديدة التي أقرها الوكيل المحلي للعلامة الصينية اليوم

أسعار سيارات هافال