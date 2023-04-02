ارتفعت 30 ألف جنيه.. وكيل فورد يخطر موزعيه بالأسعار الجديدة لـ"فوكاس"

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت شركة أوتو جميل، وكيل علامة فورد في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة سعرية للسيارة فورد فوكاس الجديدة "فيس ليفت" موديل 2023 في السوق المحلية والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم ٢ أبريل.

بحسب القائمة السعرية التي أخطرت بها "أوتو جميل"، شبكة موزعيها اليوم، فإن فورد فوكاس الجديدة "فيس ليفت" موديل 2023، شهدت زيادات تقدر بـ ٣٠ ألف جنيه.

وتتوافر السيارة فورد فوكاس الجديدة موديل 2023 في السوق المصرية بـ5 فئات من التجهيزات.

كانت "أوتو جميل"، قد أعلنت مؤخراً عن مد فترة الضمان على فوكاس 2023 من سنتين بدون حد أقصى للكيلومتر، إلى 3 سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية القائمة السعرية الكاملة لجميع فئات السيارة فورد

فوكاس الجديدة "فيس ليفت" موديل 2023.

أسعار فورد فوكاس "فيس ليفت" موديل 2023

- فئة Trend 4 dr بسعر 805 آلاف جنيه بدلا من 775 ألف جنيه.

- فئة connected 4dr بسعر 835 ألف جنيه بدلا من 805 آلاف جنيه.

- فئة connected 5dr بسعر 825 ألف جنيه بدلا من 795 ألف جنيه.

- فئة titanium 4dr بسعر 870 ألف جنيه بدلا من 840 ألف جنيه.

- فئة titanium 5dr بسعر 865 ألف جنيه بدلا من 835 ألف جنيه.

​