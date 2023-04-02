ارتفاع أسعار سيارات شيري "وتتوالى الزيادات"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مجموعة جي بي كورب، وكيل علامة شيري في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات شيري في السوق المحلية.

تضمنت القائمة أسعار سيارات شيري المجمعة محلياً "أريزو 5، تيجو 3، تيجو 7" موديل 2023 وكذلك المستوردة"تيجو 7 برو، وتيجو 8، وتيجو 8 برو".

وشهدت القائمة الجديدة الصادرة اليوم زيادات فى أسعار سيارات شيري المجمعة محلياً فقط "أريزو 5، تيجو 3، تيجو 7»

موديل 2023 بينما استقرت أسعار الطرازات المستوردة.

تراوحت قيمة الزيادة الجديدة على سيارات شيري المجمعة محلياً بين 10 إلى 15 ألف جنيه، لجميع الفئات المطروحة محلياً.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية قائمة الأسعار الجديدة لسيارات شيري في مصر الصادرة عن مجموعة جي بي كورب.

أسعار سيارات شيري