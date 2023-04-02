زيادات جديدة على سيارات هيونداي بداية من اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مجموعة جي بي كورب، وكيل علامة هيونداي الكورية الجنوبية شبكة موزعيها المعتمدين، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات هيونداي والتى يتم العمل بها بداية من اليوم.

بحسب القائمة الجديدة فإن أسعار سيارات هيونداي I20 لم تشهد أي زيادات، بينما خلت القائمة من طرازات كاريتا، وI10، واكسنت HCI، والنترا CN7، وبايون.

شهدت القائمة ارتفاعًا في أسعار سيارات هيونداي إلنترا HD وأكسنت RB بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات خلال أبريل الحالى.

كذلك شهدت القائمة عودة جميع فئات السيارة الرياضية متعددة

الاستخدامات هيونداي توسان التى يتم تقديمها بتجهيزات ومواصفات جديدة.

تتوافر طرازات هيونداي توسان عبر 7 فئات داخل السوق المحلية، بأسعار تتراوح بين مليون و 40 ألفًا إلى مليون 365 ألف جنيه.

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية الأسعار الجديدة لسيارات هيونداي توسان، وهيونداي إلنترا HD، أكسنت RB.

أسعار هيونداي توسان

أسعار هيونداي النترا HD

أسعار هيونداي أكسنت RP