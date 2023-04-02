سيارات إم جي تفتتح "أبريل" بزيادات جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة إم جي في مصر، اليوم عن أحدث قائمة سعرية لسيارات إم جي موديل 2022 في السوق المحلية.

ضمت القائمة الأسعار الجديدة لسيارات إم جي المتوافرة في مصر وهي "إم جي 5، إم جي 6، إم جي RX5، وإم جي ZS، وإم جي HS" موديل 2022.

بحسب القائمة الصادرة عن الوكيل المحلي للعلامة فإن جميع سيارات إم جي شهدت زيادات سعرية جديدة متفاوتة لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

وتتراوح قيمة الزيادة الجديدة على سيارات إم جي بين 30 إلى 50 ألف جنيه، لتبدأ بذلك

الأسعار من 585 ألف جنيه للسيارة ام جي 5، وتصل إلى مليون و40 ألف جنيه لأعلى فئة من السيارة HS.

ويتم العمل بالأسعار الجديدة المعلنة من "المنصور"، لسيارات إم جي 2022 بداية من اليوم أول أبريل.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية لمتابعيها القائمة السعرية الخاصة بجميع طرازات إم جي موديل 2022 الصادرة عن الوكيل الرسمي للعلامة.

أسعار سيارات إم جي في مصر