سيارة كهربائية اقتصادية جديدة بسعر تنافسي

ياسر رشاد - القاهرة - أزاحت شركة صناعة السيارات Wuling، الستار عن سيارتها الكهربائية الهاتشباك الجديدة Bingo، والتي جاءت بمواصفات متطورة وبسعر تنافسي.

مواصفات السيارة Wuling Bingo الجديدة

وفقاً للمعلن فإن السيارة Bingo الجديدة، جاءت مزودة بمحركات كهربائية صديقة للبيئة تولد عزما يعادل 41 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع نوع من البطاريات التي تكفي المركبة لقطع 203 أو 300 كلم باشحنة الواحدة.

وتأتي السيارة Wuling Bingo الجديدة بتصميم خارجي انسيابي بسيط وأنيق، ومصابيح LED متطورة توفر إضاءة ممتازة، وعلى مواصفات أمان ممتازة.

ويبلغ طول السيارة 3 أمتار و95 سنتيمترا، عرضه 170 سم، ارتفاعه 158 سم، وتبلغ المسافة بين محوري العجلات فيه 256

سم، ومجهّز بعجلات ذات أقراص أنيقة بمقاس 15 بوصة.

أما من الداخل فجاءت المقصورة الداخلية للسيارة تصميم مميز جدا يجمع ما بين الحداثة والكلاسيكية بنفس الوقت، وخصوصا تصميم واجهة القيادة وتصميم المقاعد الموجودة فيها، وحصلت واجهة القيادة على شاشات لمسية متطورة تمتد على كامل عرضها.

وبحسب بيان صادر عن الشركة فإن السيارة سوف تقدم في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 10 آلاف دولار.