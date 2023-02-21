تفاصيل حملة استدعاء سيارات كيا سبورتاج في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات (EIT)، الوكيل الحصري لشركة كيا في مصر، عن حملة استدعاء بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، على بعض موديلات كيا سبورتاج موديلات 2014 و 2015.

وكيل كيا يطرح سبورتاج 2023 بمليون و350 ألف جنيه

وفقا للمعلن فإنه تقرر البدء في حملة كشف مجاني على وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية HECU وذلك في إطار الاطمئنان على جودة وفعالية المنظومة، وحرصا من وكيل كيا سلامة العملاء كإجراء وقائي.

قالت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات إنه يمكن للعملاء التأكد من خضوع السيارة لهذا الإجراء الوقائي من خلال التواصل مع الشركة، و حال خضوعها يمكن تحديد موعد في أقرب مركز خدمة معتمد دون أي تكلفة أو رسوم.

كانت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات EIT، وكيل علامة كيا في مصر، قد أخطرت مؤخراً شبكة موزعيها بأحدث قائمة سعرية للسيارة الـ SUV كيا سبورتاج.

شهدت القائمة الجديدة الصادرة في 25 يناير،

عن "العالمية للتجارة والتوكيلات EIT"،طرح موديل 2023 من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات كيا سبورتاج.

وبحسب القائمة فإن السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 تقدم بـ 5 فئات من التجهيزات داخل السوق المحلية، تبدأ من 990 ألف جنيه وتصل إلى مليون و350 ألف جنيه.

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية الأسعار الجديدة للسيارة كيا سبورتاج موديل 2023 المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة.

أسعار كيا سبورتاج 2023

- فئة LX بسعر 990 ألف جنيه

- فئة EX مليون و80 ألف جنيه

- فئة H/L مليون و180 ألف جنيه

- فئة T/L مليون و280 ألف جنيه

- فئة GT مليون و350 ألف جنيه

