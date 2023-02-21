مبادرة إحلال السيارات تناشد المواطنين بإجراء مهم لعدم إعادة دراسة الطلب المقدم

ياسر رشاد - القاهرة - ناشدت مبادرة إحلال السيارات المواطنين المشاركين في المبادرة بنظام "الكاش"، بضرورة سداد كامل قيمة السيارة نقدا للشركة التي تم الحجز من خلالها قبل تخريد السيارة القديمة، أو خلال أسبوعين على أقصى تقدير من تاريخ تسليم السيارة لساحة التخريد.

"الإحلال"تعلن الأسعار الجديدة.. وتوجه نداء عاجل لحاجزي السيارات

طالبت المبادرة كذلك المشاركين بنظام "التقسيط"، بسرعة تجهيز المصروفات الإدارية، لسدادها للبنك مباشرة خلال أسبوعين (بحد أقصى) من وصول رسالة "تم إضافة وثائق التأمين بنجاح"، لضمان سرعة استلام خطاب السيارة الجديدة.

نوهت المبادرة بأنه في حال عدم السداد في المواعيد المحددة يكون للمبادرة الحق في إعادة دراسة الطلب المقدم وفقا للأسعار السارية فى حينه حال وجود زيادة فى سعر السيارة الجديدة.

كانت مبادرة إحلال السيارات قد ناشدت المواطنين المشاركين في المبادرة الرئاسية

مؤخراً بضرورة إحضار استعلام أمني شخصي "فيش وتشبيه" موجه إلى "مبادرة الإحلال"، عند تسليم السيارة القديمة لساحة التخريد.

أكدت "جو جرين"، أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة أن عدد من المشاركين في المبادرة ممن تسلموا رسالة الذهاب إلى ساحة التخريد، لم يقوموا بإحضار الاستعلام الأمني الشخصي،عند الذهاب إلى ساحة التخريد، واكتفوا فقط بإحضار الاستعلام الأمني للسيارة القديمة.

قالت المبادرة إنه لن يتم استكمال إجراءات التخريد للمواطنين إلا بعد إحضار الاستعلام الأمني الشخصي، سواء في حالة السيارات "الملاكي أو الأجرة".