سعر أرخص سيارة إحلال بعد زيادة فبراير

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، القائمة السعرية الجديدة للسيارات المطروحة في المبادرة الخاصة بشهر فبراير الجاري.

وغابت عن قائمة أسعار السيارات الملاكي المطروحة داخل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، طرازات نيسان سنترا، ونيسان صني، وشيفروليه أوبترا، ولادا جرانتا، في ظل استمرار أزمة نقص مكونات السيارات.

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شملت القائمة أسعار طرازات بي واي دي f3، هيونداي أكسنت RP، هيونداي إلنترا HD، وشيري تيجو 3، وشيري أريزو 5، موديلات 2023.

وشهدت القائمة ارتفاع أسعار جميع السيارات المطروحة في المبادرة الرئاسية بداية من ٨ فبراير الجاري.

بحسب القائمة الجديدة الصادرة عن "جو جرين"، فإن النسخة المزودة بناقل حركة "عادي" من السيارة بي واي دي f3 المجمعة محلياً أصبحت هي الأقل سعراً بين الطرازات الأخرى التي شملتها القائمة.

أصبح سعر السيارة بي واي دي f3 "مانيوال" موديل 2023 بعد الزيادة الجديدة يقدر بـ ٣٥٣ ألف و٣٧٥ جنيه.

مواصفات بي واي دي F3



ينتمي طراز BYD F3 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

وفقًا للبيانات المعلنة عن «BYD»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.