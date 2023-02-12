أسعار ومواصفات سيارة إم جي الجديدة بعد إطلاقها في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت شركة المنصور أوتوموتيف، وكيل علامة إم جي في مصر، إصدار black edition من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات HS.

وفقاً للمعلن من وكيل إم جي فإن نسخة black edition الجديدة من السيارة إم جيHS، التي يتم إطلاقها في مصر لأول مرة، تقدم بـ 4 ألوان، جميعها مزودة بشبكة أمامية بشعار أسود بدلا من الكروم، وتطعيمات سوداء في الإكصدام الأمامي، وشعار خلفي باللون الأسود، وكذلك قضبان سوداء أعلى سقف السيارة، وعتب وغطاء مرايا باللون الأسود أيضاً، وجنوط جديدة black edition.

سعر نسخة black edition من إم جي HS

تقدم نسخة black edition من إم جي HS بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 875 ألف جنيه.

مواصفات إم جي hs

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية في السطور أبرز المواصفات الفنية ووسائل الأمان في السيارة إم جي hs نسخة black edition والتي لم تختلف عن إصدار "ليفربول" الذي سبق طرحه.

تعتمد السيارة الرياضية على سواعد محرك تربو سعة 1500 سى سى تربو، بقوة 169 حصان، 250 نيوتن/متر، مرتبط بناقل حركة Dual Clutch أوتوماتيك مكون من 7 نقلات، وتتوافر بالسيارة 5 أنماط قيادة، ولأول مرة في هذه الفئة زودت HS بـ نظام قيادة "سوبر سبورت" الذي يستطيع أن يوجه كل طاقة السيارة للمحرك ليمنحها أقصى أداء ممكن، وبمجرد الضغط على المفتاح الخاص بـ"سوبر سبورت" تتغير جميع الإضاءات الموجودة في المقصورة الداخلية، وكذلك شكل العدادات التي تتحول إلى عدادات"سوبر سبورت".

تقدم السيارة بطول ٤٥٧٤ ملم، وعرض ١٨٧٦ ملم، وارتفاعها الكلي ١٦٨٥ ملم، وقاعدة عجلات ٢٧٢٠ ملم، فيما تتسع مساحة التخزين الخلفية (الشنطة) إلى ٤٦٣ لتر مكعب، و1287 لتر مكعب حال طي المقعد الخلفي.

تحتوي MG HS على 6 وسائد هوائية، و11 نظام مساعد للفرامل منها فرامل ABS و ونظام الثبات الإلكتروني EBS وفرامل

يد إلكترونية ومانع للسرقة ونظام مراقبة ضغط الإطارات وأيضا مواصفات الأمان لمقعد الأطفال، وهو ما جعلها تحصد خمس نجوم في اختبارات EURO – NCAP، وهي الشهادة الخاصة باختبارات الأمان للسيارات في أوروبا، وتقدم إم جي لأول مرة كذلك نظام تحذير النقاط العمياء، وأيضاً نظام تحذير عند فتح الأبواب الأمامية حال قدوم أي سيارة، ونظام التحذير عند الخروج عن الحارة المرورية أثناء القيادة، وغيرها من العومل المهمة.

وتتسم المقصورة الداخلية لـ HS بالرحابة والسعة، وبمقاعد رياضية، وتأتي السيارة بأكبر فتحة سقف بانوراما في هذه الفئة، سواء من حيث المساحة الإجمالية، أومن ناحية الجزء المتحرك، فضلاً عن إمكانية فتح "الشنطة" كهربائياً بـ 3 مستويات لتناسب جميع ارتفاعات الأماكن المخصصة للركن، كما زودت السيارة بصندوق مبرد يحافظ على درجات الحرارة، وراعت إم جي في سيارتها الجديدة ركاب المقاعد الخلفية سواء من حيث فتحات التكييف الخلفية، أو مخارج الـ USB، وحامل الأكواب.

زودت HS بـتجهيزات لآبل كار بلاي، وأندرويد أوتو، وللمرة الأولى تقدم MG تكنولوجيا تنقية الهواء التي يمكنها القضاء على أي فيروس أو بكتريا قد تكون داخل السيارة في خلال 3 دقائق.