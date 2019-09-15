فنانة مصرية شهيرة تفضح المخرج “خالد يوسف”: أصر على تصوير المشهد وكنت قليلة الخبرة وقتها!

كشفت الفنانة المصرية “حورية فرغلي” عن اجبار المخرج المصري “خالد يوسف” على تصوير مشهد إغراء غير موجود في سيناريو فيلم “كلمني شكرا” ما تسبب لها من “ظلم”.

متاعب على المستويين الفني والإنساني

وبحسب “العربية نت” أكدت “حورية فرغلي” أن المخرج خالد يوسف أصر على تصوير المشهد الذي تسبب لها في متاعب على المستويين الفني والإنساني، حيث قررت بعدها عدم تصوير مشاهد مماثلة تخلع فيها ملابسها بالشكل الذي أظهره الفيلم.

تغيير نظرة الجمهور

وأشارت فرغلي إلى أنها حاولت تغيير نظرة الجمهور إليها بعد هذه الواقعة، عبر تأدية أدوار مغايرة في أعمال لاحقة. وتابعت: “كنت قليلة الخبرة وقتها، وحينما عرض علي خالد يوسف المشهد وجدت أنه مقنع أن تقوم فتاة بخلع ملابسها لإغراء الشباب من خلال الإنترنت، وكان منطقيا في سياق أحداث الفيلم، ولكن كما قلت إنني ظلمت كثيرا بسببه فيما بعد”.