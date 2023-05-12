شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب The Pope's Exorcist يحقق 66 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الرعب الجديد The Pope's Exorcist إلى 66 مليونًا و193 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 14 أبريل الماضى، ووصلت مدته إلى ساعة و43 دقيقة.

وانقسمت إيرادات فيلم The Pope's Exorcist بين 19 مليونا و95 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكى، و47 مليونا و97 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم الرعب The Pope's Exorcistمستوحى من الملفات الحقيقة للأب جابرييل أورث، رئيس طارد الأرواح الشريرة في الفاتيكان، حيث يتبع البابا طارد الأرواح الشريرة آمورث وهو يحقق في حيازة طفل صغير بشكل مرعب وينتهي بكشف مؤامرة عمرها قرون حاول الفاتيكان يائسا إخفاءها.

ويقوم ببطولة فيلم الرعب The Pope's Exorcist كل من راسل كرو، دانيال زوفاتو، اليكس ايسو، فرانكو نيرو، بيتر ديسوزا فيجوني، لوريل مارسدن، كورنيل جون، ريان أوجرادي.