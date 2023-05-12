شكرا لقرائتكم خبر عن وليد فواز من رسالة الإمام والكتيبة 101 لفيلم شقو x السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى الفنان وليد فواز من تصوير مشاهده في فيلم "شقو" والذى يتبقى له فيه يوما واحدا وفقاً لما أعلن عنه خلال تصريحات لموقع الخليج 365، وبعدها ينتهى بالكامل من الفيلم، الذى يعد خطوته الثانية عقب نجاحه خلال دراما رمضان الماضى من خلال المشاركة بدورين هامين بمسلسلى رسالة الإمام والكتيبة 101، والذى حقق خلالهما نجاحاً كبيراً.

فيلم "شقو" يشارك فيه عدد كبير من النجوم، فهو من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف.

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم "شقو" بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه.