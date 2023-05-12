كتب امير فتحي في الجمعة 12 مايو 2023 05:43 صباحاً - أثارت الاخبار المتداولة عن انفصال الفنان السوري باسم ياخور عن زوجته الكاتبة رنا الحريري صدمة للمتابعين والجمهور حيث عبروا عن صدمتهم بهذا الخبر.
وبحسب المعلومات فإن الانفصال جرى بكل هدوء ورقي بعيداً عن الضجة الإعلامية أو أي تصريحات متبادلة بين الطرفين.
غير ان رنا الحريري علقت بشكل غير مباشر على انفصالها عبر تعليق قالت فيه: “للاسف الحياة مو سهلة على حدا واكيد كل انسان ممكن يحس بالضعف ببعض المواقف”.
وتابعت “بس اذا في بحياتك شخص واحد عالاقل بيحبك بصدق وبيوقف معك. صديق حقيقي او ممكن حدا يكون من اهلك. رح ترجع تقوى وتتماسك ورح تقدر تتغلب على كل صعوبة بتواجهك”.
كما لوحظ ان الحريري ألغت متابعة باسم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” وحذفت كل الصور التي تجمعهما بينما باسم لا يزال يتابع رنا على انستغرام ولم يقم بحذف الصور.
وتزوج باسم ورنا الحريري قبل سنوات ولهما طفل وحيد هو روي.
كانت هذه تفاصيل خبر “للاسف الحياة مو سهلة”.. اول تعليق من رنا الحريري بعد انفصالها عن باسم ياخور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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