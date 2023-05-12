شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مخرجين فى المجلس الاستشارى لمهرجان عمان السينمائى بينهم يسرى نصر الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم عن تشكيل مجلس استشاري دولي للمهرجان يضم5 مخرجين وعدد من الفنانين والشخصيات العامة، حيث يضم المجلس، 11 عضو وهم الفنان اللبناني جورج خبّاز الممثل والكاتب والمخرج مسرحي والمخرجة جيهان الطاهري والمخرج رشيد مشهراوي وسامر المجالي والمخرج سمير والفنانة الأردنية صبا مبارك وعبد الرزاق عربيات وعمر أبو جابر ولينا دي لادوسيت ومهند البكري المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام والمخرج المصري يسري نصر الله.



مهرجان عمان

يُعد المهرجان حدثاً ثقافيًّا مهمّاً للمقيمين في الأردن ولقطاع الأفلام في العالم العربي، يقدم المهرجان مساحةً لصناع الأفلام تتيح لهم الفرصة لعرض أعمالهم أمام جمهور عالمي وأثبت المهرجان نجاحه خلال السنوات السابقة واستقطب آلاف الجماهير والضيوف من الخارج وساعد بترويج الأردن كملتقى ثقافي في المنطقة.