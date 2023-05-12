شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي يكلف الكاتب الصحفى حسين الجندى كمستشار إعلامى لنقابة المهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الكاتب الصحفي حسين الجندي بتولى منصب المستشار الإعلامي لنقابة المهن التمثيلية خلال الفترة المقبلة؛ وذلك من أجل أن يكون من خلاله إصدار البيانات الصحفية والإعلامية لكل المؤسسات المختلفة.

وجاء تكليف الدكتور أشرف زكي الكاتب الصحفي حسين الجندي من أجل إتمام حلقة الوصل بين النقابة وجميع أعضائها؛ بالإضافة للتواصل المستمر مع الجهات الصحفية والإعلامية لما يدور داخل غرف النقابة من أنشطة ونتائج محققة خلال الفترة المقبلة.

وكان الدكتور أشرف زكي فاز بمنصب النقيب مؤخراً في الإنتخابات التي أجريت في شهر مارس المقبل بانتخابات التجديد النصفي والنقيب؛ أما الكاتب الصحفي حسين الجندي فقد عمل بكثير من المؤسسات الصحفية المعروفة والقنوات التليفزيونية الكبيرة لما يقرب من 15 عاما.