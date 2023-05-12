شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء نقابة المهن التمثيلية يحضرون ندوة عن منظومة الفاتورة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ندوة بعنوان منظومة الفاتورة الإلكترونية وكيفية التعامل معها، وذلك بحضور عدد من الفنانين والنجوم أعضاء الجمعية العمومية؛ داخل نادي نقابة المهن التمثيلية بالبحر الأعظم.

وجاءت الندوة لتقديم وعى كامل لكل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن التمثيلية من أجل شرح وفهم منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكيفية التعامل معها، وتسهيل تعامل الأعضاء بها الفترة المقبلة.

وأكدت مها علي، مدير المكتب الإعلامي لمصلحة الضرائب المصرية، الدور الكبير الذي قام به الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ من أجل تخفيف العبء الضريبي؛ والتواصل مع مصلحة الضرائب لمساعدة جموع الفنانين لفهم منظومة الفاتورة؛ والمساعدة في تسجيل جميع الأعضاء ومساعدتهم في حل جميع المشاكل الضريبية بين الفنانين ومصلحة الضرائب المصرية.

وأضافت أن الفترة المقبلة ستتم إقامة سلسلة من الندوات سواء بالحضور الفعلي أو بطريقة الأون لاين والتواصل وتنظيم مجموعة من الندوات، لمساعدة الأعضاء داخل نادي نقابة المهن التمثيلية.

وحضر عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية الفنانين من بينهم الفنان محمد أبو داوود؛ الدكتور علاء قوقة؛ هبة عبد الغني؛ محمد الأحمدي؛ نبيل نور الدين؛ محمد أحمد ماهر؛ خالد عبد السلام؛ والمخرجان محمد علام ومحمد إبراهيم؛ كما حضر الفنانون محمد صلاح آدم وخالد محروس؛ وشيماء نصار؛ وآخرون؛ كما حضر عدد كبير من أعضاء مجلس النقابة من بينهم الفنانين أحمد سلامة وعزوز عادل وعلي كمالو.