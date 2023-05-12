شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد ومحمد فؤاد لأول مرة فى حفل غنائى بجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان أحمد سعد للسفر خلال الفترة المقبلة إلى المملكة العربية السعودية؛ لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات موسم جده وذلك يوم الجمعة 26 مايو الجاري.

ويتضمن الحفل مفاجآت عديدة أعدها أحمد سعد من ضمنها مشاركته في الحفل مع الفنان محمد فؤاد التي تعد أولى مشاركاته بالسعودية.

ووصف سعد هذه الحفلة "بأن لها طعم مختلف خصوصا بوجود فنان صاحب تاريخ عظيم من الفن والأخلاق مثل محمد فؤاد".

ومن المقرر أن يقدم أحمد سعد باقة مختلفة من أغانيه من بينها آخر أغنياته "فوق واتعلم"، وأغنية "وسع وسع" و"إيه اليوم الحلو ده" و"عليكي عيون"، وأيضا يقدم فؤاد مجموعة كبيرة من أبرز أغانيه مثل (أنا لو حبيبك، وطمني عليك، وحبيبي يا، وساعات بشتاق، والحب الحقيقي، فاكرك يا ناسيني، وأغنية خدني الحنين، وماتيجي نعمل كده، أحكيلك، وأغنية هنساك).