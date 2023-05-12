شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة العيلي: خالد النبوى أدى دوره في رسالة الإمام بعبقرية و"هو سايب ايده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان حمزة العيلي، إن فكرة وجود الفنان العالمي والعبقري خالد النبوي، باعتباره هو مثال مشرف للممثل والفن المصري، مشيدا بقدرته على تحضير الشخصية ومذاكرتها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc": "الفنان خالد النبوي أدى دوره ببراعة وعبقرية شديدة، كان يؤدي دوره (وهو سايب إيده) وكان هناك أيضا عدد هائل من النجوم الكبار والموهوبين وأصحاب الخبرات".

واستطرد: "دوري مع الأستاذ خالد النبوي، كان في مشهد واحد فقط، وكنت أتمنى أن أظهر معه في أكثر من مشهد، لأن العمل معه ممتع للغاية".

وقال: "كنت أرتدي بدلة إسفنجية، حتى يظهر جسدي أكثر ضخامة، باعتباري قائد للجيش ومقاتل، وأحد أصابعي أصيب أثناء ظهوري في المعركة التي ظهرت بالمسلسل، وكنت أتحمل هذا الزي في بداية الصيف، ولكنه كان ينفعني في الساعات المتأخرة من الليل بسبب برودة الجو ليلاً".

وتعليقا على ظهوره في مسلسل الكبير أوي، قال: "مشاركتي في مسلسل الكبير أوي كانت بمثابة لقطة وسط الملحمة التي كنت بها، وأنا في إحدى السنوات كنت أعمل في 3 أعمال في وقت واحد، وهو كان أمرا مرهقا للغاية بالتأكيد".

وقال: "أنا أحب أغير من الشخصيات بشكل مستمر، فأثناء مشاركتي في رسالة الإمام، تلقيت مكالمة من مخرج عمل الكبير أوي، وطلب مني المشاركة وسط الملحمة التي كنت فيها في رسالة الإمام، وللمفارقة، ظروف تصوير الكبير كانت مختلفة عن رسالة الإمام، فأجواء الكبير كان الطقس بارد، بعكس تصوير رسالة الإمام".