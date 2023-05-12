شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيي حفلاً موسيقيًا على مسرح الصوت والضوء بالأهرامات الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا موسيقيا على مسرح الصوت والضوء بأهرامات الجيزة يوم السبت الموافق 3 يونيو المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر مقطوعاته الموسيقية.

وكان عمر خيرت أحيا حفلا موسيقيا كبيرا في المتحف المصرى الكبير يوم 7 مايو الجاري، بمصاحبة الأوركسترا الكبيرة وبقيادة المايسترو الدكتور ناير ناجي، وقدم خيرت خلال الحفل عددا من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة.

من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ما يحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

كما يستعد لإحياء حفل موسيقي آخر يوم 29 مايو الجاري فى أوبرا المصرية بالقاهرة.