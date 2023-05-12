شكرا لقرائتكم خبر عن صدامية وسايكو.. إيمان العاصى تكشف أوجه الشبه بينها وبين "دلال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة إيمان العاصي ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي" مساء اليوم الخميس على قناة CBC. وخلال اللقاء أجابت إيمان العاصى على سؤال الإعلامية منى الشاذلى حول أوجه الشبه بينها وبين شخصية دلال فى مسلسل جعفر العمدة، وقالت: "أنا صدامية ومهتمة بنفسي وسايكو شوية وبأذى نفسى لكننى لا أؤذى الآخرين".

وتذكرت إيمان العاصى أبيها الراحل وقالت إنه جاءها فى المنام فى ليلة تصوير الحلقة، وصرحت: "رحيل أبى غير كل حياتى.. حلمت به وقلت لأخويا أبويا هيشوف الحلقة دى، وفى الحلم شوفتك لابسة أبيض فى أبيض، وقلت لك بابا كان بيحبك قوي، صحيت منهارة".

وخلال اللقاء صرحت إيمان العاصى بأن رسائل تهديد قد وصلتها بعد عرض الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة، جاء فيها: "لو مرجعتيش ابن جعفر العمدة هنعمل فيكي.."، وأضافت إيمان العاصى: "لو دلال قتلت سيف فى المسلسل كانت الناس هتموتنى ومش هعرف انزل من البيت".