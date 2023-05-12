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صدامية وسايكو.. إيمان العاصى تكشف أوجه الشبه بينها وبين "دلال"

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القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة إيمان العاصي ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي" مساء اليوم الخميس على قناة  CBCوخلال اللقاء أجابت إيمان العاصى على سؤال الإعلامية منى الشاذلى حول أوجه الشبه بينها وبين شخصية دلال فى مسلسل جعفر العمدة، وقالت: "أنا صدامية ومهتمة بنفسي وسايكو شوية وبأذى نفسى لكننى لا أؤذى الآخرين".

وتذكرت إيمان العاصى أبيها الراحل وقالت إنه جاءها فى المنام فى ليلة تصوير الحلقة، وصرحت: "رحيل أبى غير كل حياتى.. حلمت به وقلت لأخويا أبويا هيشوف الحلقة دى، وفى الحلم شوفتك لابسة أبيض فى أبيض، وقلت لك بابا كان بيحبك قوي، صحيت منهارة".

وخلال اللقاء صرحت إيمان العاصى بأن رسائل تهديد قد وصلتها بعد عرض الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة، جاء فيها: "لو مرجعتيش ابن جعفر العمدة هنعمل فيكي.."، وأضافت إيمان العاصى: "لو دلال قتلت سيف فى المسلسل كانت الناس هتموتنى ومش هعرف انزل من البيت".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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