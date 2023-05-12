شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى لـ"منى الشاذلى": اتجوزت شهرين.. وابنتها: رفضت إنها تتجوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة إيمان العاصي ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي" مساء اليوم الخميس على قناة CBC. قالت الفنانة إيمان العاصى خلال الحلقة، إنها تزوجت لمدة شهرين فقط لكنها لم توفق فى الزواج، بعدها أنجبت ابنتها ريتاج، وعلقت: "اطلقت بعد شهرين وبعد كدة حملت فى بنتى، واديتها كل اهتمامى وده سبب ابتعادي عن الأعمال الفنية لفترة".

بينما قالت ابنتها ريتاج: "رفضت زواج أمى، ولا أوافق على ارتباطها". وأضافت: "ماما قماصة وبجاملها فى الأكل لو عملت أكل مش حلو، وعندها أكونت على إنستجرام ماحدش يعرفه".

وتابعت ريتاج ابنة إيمان العاصى: "أمى فيها من شخصية دلال ومكنتش قايلة لى تفاصيل حل لغز المسلسل، ولما شفتها اتخضيت، وكان عندي شك إنها هي اللى عملت كدة فى سيف"، وأضافت: "أكتر مشهد عجبنى مشهد قتل بلال شامة".