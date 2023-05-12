شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية الثقافية يكرم صناع مسلسلى عملة نادرة وحضرة العمدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن صناع مسلسلي عملة نادرة وحضرة العمدة واللذين عُرضا خلال الماراثون الرمضاني الماضى، وذلك بمركز الإبداع، وبحضور كل من المخرج عادل أديب، والمخرج ماندو العدل، والسيناريست مدحت العدل، والمنتج جمال العدل، والفنان محمد محمود عبد العزيز، والمنتج ريمون مقار، والمنتج هشام سليمان.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.