شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج عادل لبيب: تقديم عمل بعيد عن مشاكل الشباب الحالية تحد كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج ريمون مقار، خلال حفل تكريم مسلسل حضرة العمدة التي أقامها صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن: سعيد بوجودي معكم، نص إبراهيم عيسى صادم ومختلف، والحقيقة طيلة عمري لم أسب بهذه الطريقة في أي مسلسل حتى قبل طرح البرومو، وهذا لأن الكاتب فقط إبراهيم عيسي، وكنت أعرف أننا داخلين على ماتش ثقيل، فقط طرحنا قضايا كثيرة مثل ختان الإناث والهجرة غير الشرعية والسوشيال ميديا وغيرها، وكان لدي إبراهيم العديد من المشاكل الأخرى، فوجدنا الحل أن نقوم بعمل مجتمع تطرح فيه القضايا وهو مجتمع تل شبورة".

وقال المخرج عادل أديب: "عندما يطرح على مخرج سيناريو المليئة بالمشاكل وبعيد كل البعد عن مشاكل الشباب الجديد يعتبر تحديا كبيرا، والمجازفة كانت في فكرة أن يكون لنا دور في هذه المشاكل، وحولنا تلك المادة الجامدة لصورة مرئية، وكان موجودا معنا 40 ممثلا من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعليّ تحيتهم جميعا، لأنهم بالفعل رفعوا رؤسنا".

ومن جانبه قال الفنان والمنتج شادي مقار: "هناك بعض الأعمال هذا العام قررت أن تسير عكس التيار، ولا تختار التريند ولكنها اختارت علاج المجتمع، وهذا لم يكن له الجاذبية الكاملة، ولكن من رأي أن تلك الأعمال هي التي ستعيش، وأشكر الشركة المتحدة التي وجودها مهم للإشراف على فكرة التنوع في الأعمال".

مسلسل "حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.