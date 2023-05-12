شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى لـ"منى الشاذلى": دخلت مجال التمثيل عشان أغيظ خطيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة إيمان العاصي ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي" مساء اليوم الخميس على قناة CBC. وخلال الحلقة نفت إيمان العاصى أنها دخلت مجال التمثيل عن طريق "الموديل"، قائلة: "عمرى ما اشتغلت موديل أبدا".

وعن كواليس التحاقها بالوسط الفني، أوضحت: "واحدة صاحبتى فى الجامعة كانت موديل وراحت تتصور لغلاف مجلة، وأنا كنت مكتئبة عشان سايبة خطيبى ومتخانقين فقررت أتصور".

وأضافت: "رحت أتصور عشان أضايق خطيبي، والمصور كان عايز يحط صورتىcover ووافقت عشان أضايق خطيبى.. بعدها د. خالد بهجت في معهد الفنون المسرحية كلمنى عشان أشتعل في مسلسل "أمس لا يموت" فى دور بنت رغدة، ورحت مضيت وصورت".

وتابعت: "بعدها شاركت فى مسلسل حضرة المتهم أبي مع النجم نور الشريف فى دور (نجار)، ومكنتش عارفة أمشى في الشارع بعد عرض المسلسل".