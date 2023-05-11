شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى: وصلتنى رسائل تهديد بعد الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة إيمان العاصي ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي" مساء اليوم الخميس على قناة CBC. وفى بداية اللقاء قالت منى الشاذلى فى تقديم ضيفتها إيمان العاصى: "أداء مميز وملفت وجميل فى دور دلال فى مسلسل جعفر العمدة".

وخلال اللقاء صرحت إيمان العاصى بأن رسائل تهديد قد وصلتها بعد عرض الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة، جاء فيها: "لو مرجعتيش ابن جعفر العمدة هنعمل فيكي..". وأضافت إيمان العاصى: لو دلال قتلت سيف فى المسلسل كانت الناس هتموتنى ومش هعرف انزل من البيت".

وتابعت: "كان نفسى أشتغل مع محمد سامى، عرض عليَّ فى البداية دور آخر وليس (دلال) لكنى اعتذرت، ومحمد رمضان قال لى عجبني قوة رفضك، لحد ما وافق سامى إنى ألعب شخصية دلال". وكشفت إيمان العاصى أن مشهد المواجهة بين جعفر ودلال بعد اكتشاف أمرها أول مشهد صورته فى المسلسل.