شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا مع والد ابنها للمرة الأولى بعد الكشف عن اسم الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت ريهانا وصديقها A $ AP Rocky يستمتعا بوقتهما أثناء سيرهما في شوارع مدينة لوس أنجلوس مؤخراً، وذلك بعدما تم الكشف عن اسم ابنهما للمرة الأولى بعد مرور عام على مولده، وانتظارهما مولود آخر.

ريهانا وخلال سيرهما توقفت من أجل لحظة رومانسية مع والد ابنها، بعدما استمرا في العناق سوياً.



ريهانا مع زوجها

وكان كشف موقع الديلى ميل عن اسم ابن ريهانا، التي طالما لم تتطرق إلى الحديث عنه، برغم حملها في طفلها الثانى، إلا أن تقرير للموقع الشهير مؤخراً تطرق إلى الاسم استناداً إلى شهادة الميلاد الذى نشرها التقرير مؤخراً، وكتب أن النجمة الشهيرة اختارت لابنها اسم RZA Athelston Mayers، وذلك بعد عام كامل من عدم البوح باسم ابنها.



ريهانا وزوجها

من ناحية أخرى سبق وظهرت الفنانة ريهانا خلال بداية الشهر الجارى على سجادة حفل ميت جالا، وهى أحد أكثر ضيوف الحفل المنتظرين، وظهرت بعد ساعات على افتتاح السجادة البيضاء للحضور.

وبوصول النجمة الأساسية إلى حفل "ميت جالا" اختتم الجزء العام من فعاليات الحدث، أي السجادة الحمراء "بيضاء اللون"، بإطلالتها بفستان أبيض فخم من توقيع "فالنتينو" تعلوه سترة بيضاء اللون ضخمة الحجم ومزيّنة بأزهار كاميليا كبيرة الحجم أيضًا، وفقا لموقع CNN بالعربية.