شكرا لقرائتكم خبر عن بكرش.. محمد إمام يكشف عن فورمة فيلم "أبو نسب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد إمام جمهورة بصورة جديدة من كواليس فيلمه الجديد "أبو نسب" المقرر طرحة قريبا بدور العرض السينمائية، بطريقة كوميدية، عبر حسابة الرسمي على انستجرام، حيث ظهر إمام بـ "كرش"، وعلق على الصورة قائلا:"استنوا فورمة فيلم ابو نسب، الواحد تعب اوي علشان يوصلها.. قريبا ان شاء الله في جميع السينمات".

من ناحية أخرى تستكمل ياسمين صبرى تصوير مشاهدها في فيلم أبو نسب مع النجم محمد إمام بعد توقف بسبب الانشغال بدراما رمضان المنصرم، وتجسد ياسمين خلال أحداث الفيلم شخصية لايف كوتش (مدربة تنمية بشرية) كوميدية وتقابل محمد إمام ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.