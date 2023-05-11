شكرا لقرائتكم خبر عن ماندو العدل ومحمد محمود عبد العزيز فى ندوة تكريم مسلسلى حضرة العمدة وعملة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت منذ قليل الندوة الخاصة بمسلسلي حضرة العمدة وعملة نادرة واللذان عرضا خلال الماراثون الرمضاني ، وذلك تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن ، وبحضور كل من المخرج عادل أديب ، والمخرج ماندو العدل ، والسيناريست مدحت العدل ، والمنتج جمال العدل ، والفنان محمد محمود عبد العزيز والمنتج ريمون مقار، والمنتج هشام سليمان .

وقال الدكتور هاني أبو الحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية : يسعدني اليوم أن أكرم مجموعة من صانعي الدراما المهمة ، وتأتي تلك الندوة كخطوة أولى لتكريم كل صناع الدراما الهامة ، فمسلسلا عملة نادرة وحضرة العمدة قد ناقشا قضايا هامة مثل ختان الإناث ، والهجرة غير الشرعية ، والميراث ، والثأر ، وغيرها من القضايا ، وأود بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ، والشكر موصول للناقد الكبير طارق الشناوي .

مسلسل"حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.