شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز وشاكيرا.. ورد وإعجاب قد ينسى النجمة الكولومبية جراح بيكيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجمان توم كروز وشاكيرا محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تكهنات بوجود علاقة عاطفية بينهما ، بعد تقارير أشارت إلى تبادل الورد بينهما وكلمات الإعجاب، ربما تجعل شاكيرا تتخطى جراحها عقب الانفصال عن لاعب برشلونة "بيكيه" بسبب الخيانة.

وشوهد النجمان توم كروز وشاكيرا سويا فى F1 Miami Grand Prix 2023، وبعد أن تم تصوير الثنائي معًا فى سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 فى ميامى خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال مصدر لموقع pagesix، "إن كروز مهتم للغاية بمطاردة شاكيرا"، وأشار المصدر إلى أن "هناك كيمياء" بينهما.

وكشفت عدة تقارير أجنبية، عن بدء علاقة عاطفية جديدة تجمع النجمة العالمية شاكيرا والنجم العالمي توم كروز، ونقل أحد التقارير الأجنبية التي نشرتها صحيفة Pop Base، أن كروز أرسل بوكيه ورد للنجمة الكولومبية بعد انتهاء السباق ليكون بادرة لما هو قادم من علاقة عاطفية تجمعهما.

وكروز، 60 عامًا، عازب وشاكيرا، 46 عامًا، انفصلت عن صديقها جيرارد بيكيه، 36 عامًا منذ فترة طويلة، فى يونيو الماضى وسط مزاعم بأنه كان على علاقة غرامية مع صديقته الآن، كلارا شيا مارتي.

يُذكر أن شاكيرا وبيكيه أعلنا في يونيو الماضي في بيان مشترك انتهاء علاقتهما التي استمرت 11 عاماً، وأثمرت طفلين هما: ميلان البالغ من العمر 9 سنوات، وساشا 7 سنوات، وفي وقت لاحق تم اتهام جيرارد بخيانة شاكيرا مع شيا، ثم دارت معركة علنية بين الثنائي، بدأت بأغنية ساخرة من شاكيرا بحق بيكيه، قالت فيها: "أنت الآن مع التي تليق بك. تركتني كجارة مع والدتك، والصحافة عند الباب، والمشاكل مع الخزانة. استبدلت فيراري بتوينجو، استبدلت رولكس بكاسيو، أنا أساوي امرأتين شابتين بعمر الـ22".

وغادرت النجمة الكولومبية شاكيرا برشلونة إلى الأبد بعد أن قررت إغلاق صفحة علاقتها بـ بيكيه، حيث كانت حياة شاكيرا مليئة بالاضطراب ليس فقط بسبب انفصالها عن جيرارد بيكيه بسبب الخيانة الزوجية لكن أيضًا بسبب الظروف الصحية المعقدة لوالدها والتى نقلته إلى المستشفى فى برشلونة.